الجيش الليبي يدمر 10 أطنان من ألغام حفتر المزروعة جنوب العاصمة

طرابلس/ مجاهد آيدمير/ الخليج 365

دمرت فرق إزالة الألغام التابعة للجيش الليبي 10 أطنان من المتفجرات التي زرعتها المليشيات التابعة للجنرال المتقاعد وقائد القوات غير الشرعية في ليبيا خليفة حفتر، في جنوب العاصمة طرابلس.

وقامت الفرق التابعة لمديرية الهندسة العسكرية بالجيش الليبي بتفجير 10 أطنان من الألغام التي كانت مزروعة بين المناطق السكنية وداخلها، في منطقة الحيرة على بعد 75 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المسؤول في مديرية الهندسة العسكرية اللواء مفتاح الهراري، إن الألغام التي جرى تدميرها، تم جمعها من المناطق السكنية مثل الحيرة وصلاح الدين وعين زارة والمشروع ووادي ربيع.

وأضاف الهراري لمراسل الخليج 365، أن فرق الهندسة العسكرية تواصل تنظيف المنطقة من الألغام التي زرعتها مليشيات حفتر في المناطق المدنية، من أجل ضمان عودة آمنة للمدنيين عقب تطهير مناطقهم من الألغام.

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ودعا الهراري السكان المحليين إلى عدم العودة إلى منازلهم حتى تصبح آمنة وخالية تمامًا من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها قوات حفتر.

وقال: لقد أصيب بعض المدنيين الذين تجاهلوا التحذيرات وعادوا إلى منازلهم دون علم السلطات بجروح مختلفة، لذلك هناك خطر كبير على المدنيين. معظم الألغام والمتفجرات موجودة في المناطق السكنية وداخل منازل المدنيين. لذلك نوصيهم بعدم العودة قبل تأمين مناطقهم من قبل الفرق المختصة.

وذكر الهراري أن مجموع الذخائر والمتفجرات الأخرى التي سيتم تدميرها في الأيام المقبلة سيصل إلى 15 طنا.

والإثنين الماضي، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا حفتر جنوبي طرابلس، وقالت إن "52 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب مخاطر المتفجرات".

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.