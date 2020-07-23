الجيش الإسرائيلي يعتقل مسؤولَين فلسطينيَين سابقَين

الخليل/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مسؤولَين فلسطينيَين سابقَين، بالضفة الغربية، الخميس، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان وصل الخليج 365 نسخة عنه، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل النائب السابق نزار رمضان، ونجله أحمد، بعد مداهمة منزلهم في مدينة الخليل.

وأشار إلى أن النائب رمضان (قيادي في حركة حماس)، سبق أن اعتقل عدة مرات من قبل الجيش الإسرائيلي.

كما اعتقلت قوة إسرائيلية وزير الحكم المحلي الأسبق، عيسى الجعبري من الخليل، قبل أن تفرج عنه، بعد ساعات.

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وقال الجعبري عبر صفحته على فيسبوك إنه تم التحقيق معه في معسكر (عتصيون) الإسرائيلي قرب الخليل، حول "الوضع السياسي العام، وتهديده بأن قيامه بأي عمل مخالف سيعرضه لعواقب وخيمة".

وتعرض الجعبري (قيادي في حركة حماس) لاعتقالات سابقة لدى الجيش الإسرائيلي.

وتشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقال بحق ناشطين ونواب فلسطينيين، بحجة قيامهم بنشاطات تمس بأمن إسرائيل.

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