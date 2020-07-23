إنقاذ حياة مواطن من الأم الدامية بمستشفى شرق جدة

بفضل من الله تمكن فريق طبي من قسم جراحة المخ و الأعصاب بمستشفى شرق جدة من إجراء عملية جراحية نوعية في الدماغ لمريض يبلغ من العمر ( 61 ) عاماً و قد حضر المريض للطوارئ و هو في حالة صداع شديد و غثيان و قئ و فقدان جزئي للوعي .

و تم إجراء كامل الفحوصات اللازمة حيث أظهرت أشعة شرايين الدماغ نزيفاً حاداً بالفص الجبهي الأيسر للدماغ و نزيفاً بالسحايا كما أظهرت الأشعة وجود أم دم كبيرة الحجم في مسار الشريان الوصالي الأمامي ، و كان نزيف أم الدم نتيجة إرتفاع ضغط الدم مما أدى لظهور هذه الأعراض لدى المريض .

و قد تم إخضاع المريض لعملية دقيقة إستعجالية لإنقاذ حياته إستمرت لثلاث ساعات تم خلالها تفريغ النزيف الحاد داخل الدماغ و إغلاق ( أم الدم ) أو ( الأم الدامية ) بواسطة ملقط معدني و بذلك يكون قد تم فصلها عن الدورة الدموية و ذلك من خلال شق في الجمجمة أدخل من خلاله الملقط المعدني ، و كانت قد تمت هذه العملية الجراحية مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لفرضية وجود إصابة بفيروس كوفيد 19 .

كما أوضح الإستشاري الذي قام بإجراء العملية الجراحية الدكتور منير إسماعيل بأن مثل هذه الحالات هي عبارة عن تشوه في بعض الاوعية الدموية في الدماغ مما أدى إلى كبر حجمها تدريجياً و أدى إلى تمدد جدران الكيس الدموي إلى أن تصبح رقيقة ما يجعلها عرضة للتمزق و النزف داخل أنسجة الدماغ أو حولها و خاصة عند إرتفاع ضغظ الدم فتسبب أعراض مفاجأة للمصاب منها الصداع الشديد جدًا و حدوث تصلب في الرقبة والشعور بالغثيان و القئ عدم تحمل الضوء في بعض الاحيان فقدان الوعي ، و يتم تشخيصها بواسطة أشعة الشرايين الدماغية و يحتاج المصاب عناية سريعة و متخصصة و تدخلاً جراحياً او علاج تداخلياً حسب الحالات .