شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تحدد موعد تطبيق المرحلة الـ16 من برنامج حماية الأجور والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس، عن قرب تطبيق المرحلة الـ 16 من برنامج حماية الأجور، وذلك اعتباراً من 1 أغسطس المقبل.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن تلك المرحلة للمنشآت التي تتراوح عمالتها بين 5 إلى 10 عمال، تهدف لتوفير بيئة آمنة في القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية وحقوق الأطراف المتعاقدة.
وتابعت أنه يمكن للمنشآت الاطلاع على الاشتراطات اللازمة عبر موقع الوزارة أو زيارة منصة “مُدد”.
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