شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» توضح قيمة «منحة الزواج» للمستفيدة من «معاش العائلة» وطريقة الحصول عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يحقللمستفيدة من معاش أفراد العائلة ( الأرملة والبنت وبنت الأبن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة. وأوضحت “التأمينات” عبر حسابها بموقع تويتر، أنمنحة الزواج تُصرف للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة ويتم إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهر من نصيبها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التأمينات» توضح قيمة «منحة الزواج» للمستفيدة من «معاش العائلة» وطريقة الحصول عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.