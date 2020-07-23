السيسي: نحرص على امتلاك القدرة الشاملة لحماية حقوق مصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو عام 1952: تمر السنوات والأيام وتحمل بين طياتها ذكريات ويبقى الثالث والعشرون من 1952 إحدى أبرز محطات عزتنا حيث تمر علينا الذكرى الـ68.

وأضاف السيسي: يبقى يوم 23 من يوليو 1952 أحد أيام مجدنا وأبرز محطات عزتنا، دائماً ما كان احتفالنا بذكرى ثورة يوليو المجيدة، لم يقتصر على تغيير الحالة المصرية وإنما امتد ضياؤها ليشمل قارتنا الإفريقية والمنطقة العربية، متابعاً: خالص التحية إلى رموز الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب وقائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر خالد الذكر، موضحاً أن الأيام برهنت على نبل الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 23 يوليو.

وأكد الرئيس المصري، على أن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية، مشيراً إلى أن الله قدر لهذا الجيل أن يواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث، لافتاً إلى أن ما يدور في المنطقة من أمور بالغة الخطورة يتطلب أن يكون المصريون جميعاً على قلب رجل واحد.

وأشار السيسي، إلى أن عقيدة مصر الراسخة مبنية على احترام الآخر وقادرة على اتخاذ ما يلزم لحماية حقوق مصر ومكتسباتها، مؤكداً على أن التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري، تجعلنا نحرص على امتلاك القدرة الشاملة للحفاظ على مقدرات الشعب، موضحاً: نحن على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق التنمية والدولة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة.