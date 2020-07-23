رؤساء خمس دول إفريقية يزورون مالي لحل الأزمة السياسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يزور رؤساء خمس دول إفريقية مالي، الخميس، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد بعد أسابيع من التظاهرات المطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، والتي كانت دامية في بعض الأحيان.

وفي زيارة مشتركة نادرة، سيلتقي رؤساء السنغال وساحل العاج وغانا ونيجيريا والنيجر، الرئيس المالي وأعضاء من المعارضة من حركة 5 يونيو/حزيران في العاصمة باماكو بحسب البرنامج الرسمي، وتأتي الزيارة فيما تشهد مالي أزمة اجتماعية - سياسية مُنذ يونيو/حزيران الماضي، وعشية وصول الرؤساء تواصلت المفاوضات في الكواليس لوضع حد لأكبر حركة احتجاج ضد السلطة في مالي مُنذ انقلاب عام 2012.

ويزور رؤساء كل من نيجيريا، محمد بخاري، والنيجر محمد يوسوفو، وساحل العاج الحسن وتارا، وغانا نانا اكوفو-آدو، والسنغال، ماكي سال مالي، بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وسيجتمعون مع الرئيس المالي في فندق في العاصمة، ثم سيعقدون لقاءً مشتركاً مع الإمام النافذ محمود ديكو الشخصية الأبرز في المعارضة، ومع قادة حركة 5 يونيو/حزيران، الائتلاف الذي يضم مجموعة من سياسيين ورجال دين وأعضاء من المجتمع المدني والذي يطالب برحيل رئيس الدولة، وسيغادر الوفد مالي بعد نشر بيان ختامي.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وضعت، الأحد، على الطاولة «توصياتها» للخروج من الأزمة عبر مفاوضها الرئيس النيجيري السابق، غودلاك جوناثان، وقد نالت دعم الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.