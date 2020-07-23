75 % تراجع في أرباح «هيونداي» في الربع الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت هيونداي موتور الكورية الجنوبية، أن أرباحها للربع الثاني من العام تراجعت بنسبة 75% على أساس سنوي في أكبر انخفاض في سبعة فصول مخالفة تقديرات المحللين؛ إذ طغى أثر ضعف الطلب العالمي بسبب الجائحة على مبيعات الطرازات مرتفعة الثمن محلياً.

وأظهرت بيانات الشركة، أن مبيعات التجزئة العالمية انخفضت بنسبة 33% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لكن المبيعات في الداخل بكوريا الجنوبية ارتفعت 13 في المئة مسجلة 200 ألف سيارة بما تخطى كل الأسواق الأخرى.

وشهدت أسواق أخرى من بينها الولايات المتحدة والصين وأوروبا والهند، تراجعات في المبيعات تخطت 10 في المئة.

وتراجعت الأرباح الصافية في الفترة من إبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران إلى 227 مليار وون (189.53 مليون دولار) من 919 مليار وون قبل عام. وجاء ذلك أقل أيضاً من متوسط تقديرات 16 محللاً جمعت «رفيينتيف» آراءهم والذي بلغ 275 مليار وون.

وهبطت الإيرادات 19% إلى 21.9 تريليون وون.

(رويترز)