قادة العالم يلتقون عبر «الفيديو» في اجتماع الأمم المتحدة بسبتمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بأن يرسل زعماء العالم مقاطع فيديو، بدلاً من التوجه بأنفسهم للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم، بسبب وباء فيروس كورونا، في تحرك يمهد الطريق للمسؤولين الذين يشعرون بالقلق من السفر إلى الولايات المتحدة، مثل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، للمشاركة.

وكان من المقرر أن يصبح الاجتماع السنوي رفيع المستوى هذا العام، احتفالاً يستمر أسبوعاً بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الهيئة الدولية، لكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اقترح في مايو/أيار الماضي، أن يرسل القادة بيانات بالفيديو بسبب مشاكل السفر المحتملة، ووافقت الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، الأربعاء، على الإجراءات الخاصة.

وجاء في القرار: يمكن لكل دولة عضو ودولة مراقبة والاتحاد الأوروبي تقديم بيان مسجل مسبقاً من رئيس الدولة، أو نائب الرئيس أو ولي أو ولية العهد أو رئيس الحكومة أو الوزير أو نائب الوزير، وسيتم عرضه في قاعة الجمعية، بعد تقديم من ممثليهم الحاضرين.

وجرت العادة على عقد مئات الأحداث على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، لكن رئيس الجمعية العامة، تيجاني محمد باندي، كتب في رسالة إلى الدول بأنه تم تشجيعه على نقل جميع الأحداث الجانبية إلى منصات افتراضية للحد من أثر عدد الأشخاص في مبنى الأمم المتحدة.