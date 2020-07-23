شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتوقع نمواً اقتصادياً 8% في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن بلاده تتوقع نمو الاقتصاد 8% في عام 2021.

وأبلغ لو مير للجمعية الوطنية أن الحكومة ترغب في أن يعود النشاط الاقتصاد لمستويات ما قبل الأزمة اعتباراً من 2022.

كما قال إن أحدث بيانات «مرضية لكن هشة للغاية» لكي تغير التوقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 11% في العام الجاري.

(رويترز)

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