كورونا يواصل الانتشار .. وحصيلة قياسية في الهند والبرازيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل فيروس كورونا الانتشار بين العديد من دول العالم، ففي الوقت الذي بدأت دول السيطرة على الوباء بشكل نسبي، ما زال آخذاً في الانتشار بالعديد من الدول ولا سيما في الهند والبرازيل.

سجّلت الولايات المتّحدة، الأربعاء، لليوم التاسع على التوالي، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3.9 مليون إصابة، بينها 63.967 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما تسبّب كوفيد-19، بوفاة 1059 شخصاً في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 142.942 وفاة، وفق الجامعة.

بالمقابل فإنّ أكثر من 1.2 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم، في سياق متصل، أظهر إحصاء لرويترز لبيانات الإصابات بكوفيد-19، في المقاطعات الأمريكية، أن ولاية كاليفورنيا تجاوزت نيويورك، الأربعاء، لتسجل أكبر عدد من حالات الإصابة بالمرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل العدد الإجمالي للحالات في كاليفورنيا، أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، إلى أكثر من 414 ألفاً، حيث سجلت بعض المقاطعات 4700 حالة جديدة الأربعاء، وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الوفاة بالفيروس بأكثر من 32 ألف وفاة، وتحل كاليفورنيا في المركز الرابع بقرابة ثمانية آلاف وفاة، بينما يتجاوز عدد حالات الإصابة في نيويورك حالياً 412800 ويزيد العدد بمتوسط 700 حالة جديدة يومياً في يوليو/تموز الجاري.

الهند

وفي الهند، قالت وزارة الصحة، الخميس، إنها سجلت قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا حيث رصدت 45720 إصابة، الأربعاء، ليرتفع الإجمالي إلى 1.24 مليون.

كما شهدت الهند أيضاً وفاة 1129 شخصاً بالوباء، الأربعاء، لتصل حصيلة الوفيات إلى 29861 شخصاً، والهند ثالث أعلى دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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البرازيل

سجّلت البرازيل، حصيلة قياسيّة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بلغت 67.860 إصابة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية إلى أكثر من 2.23 مليون شخص، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

وقالت الوزارة، إنّه بعد خمسة أشهر من تسجيل البلاد أول إصابة مثبتة مخبرياً بكوفيد-19، بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الفيروس الفتّاك 82.771 وفاة بعد تسجيل 1284 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهذه أعلى حصيلة إصابات يومية في البرازيل مُنذ 19 يونيو/حزيران الماضي، حين سجّلت البلاد 54.771 إصابة جديدة بالفيروس.

غير أنّ المجتمع العلميّ في البلاد يعتبر أنّ الأعداد الفعلية للمصابين بالفيروس أقلّ بكثير من الأرقام الحقيقيّة، ولا تبشّر هذه الأرقام بتحوّل سريع للمنحنى الوبائي في بلد يبلغ عدد سكّانه 212 مليون نسمة وبات ثاني أكبر بلد تضرّراً بالوباء خلف الولايات المتّحدة، وتعد ساو باولو، الولاية الأكثر تضرّراً بالوباء، تليها ريو دي جانيرو، وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، البالغ من العمر 65 عاماً، أحد أكثر قادة العالم تشكيكاً بكوفيد-19، أعلن الأسبوع الماضي أنّه مصاب بالفيروس، والأربعاء، خضع بولسونارو لفحص جديد أجري بعد أسبوعين من اكتشاف إصابته بالفيروس وبيّن أنّه لم يشفَ بعد.



اليابان

وفي اليابان، ذكرت وسائل إعلام، الخميس، أن العاصمة طوكيو سجلت أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة كيودو للأنباء، إن الإصابات تمثل رقماً قياسياً جديداً تجاوز أعلى زيادة سابقة في الإصابات اليومية بلغت 293 إصابة في الأسبوع الماضي.

الصين

وفي الصين، قالت لجنة الصحة العامة، الخميس، إن البر الرئيسي الصيني، سجل 22 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في 22 يوليو/تموز الجاري، مقارنة مع 14 قبلها بيوم.

وأضافت اللجنة أنه من بين الإصابات الجديدة، كان نحو 18 في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد، وحالة في إقليم لياو نينغ، أما الحالات الثلاث المتبقية فكانت وافدة من الخارج، وسجلت الصين 31 حالة إصابة لم تظهر عليها أعراض، مقابل 22 قبلها بيوم.

وذكرت سلطات الصحة بأنه حتى، الأربعاء، بلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين 83729، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.