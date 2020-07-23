الصين تطلق أول مسبار إلى المريخ.. والإمارات تهنئ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت الصين، الخميس، أول مسبار مستقل لها إلى المريخ، في مهمة طموحة تأمل من خلالها بشكل خاص في إيصال روبوت مسيّـر مكلف بتحليل تربة الكوكب الأحمر، وتقدمت وكالة الإمارات للفضاء بالتهنئة للصين على نجاح الإطلاق.

وانطلق المسبار بواسطة صاروخ (لونغ-مارش 5) من قاعدة وينشانغ في جزيرة هاينان جنوبي الصين، وسط سحب كثيفة من الدخان، كما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس»، ويرتقب أن تؤكد السلطات نجاح عملية الإطلاق في الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن يصل إلى الكوكب الأحمر في فبراير 2021.

وتأمل الصين في أن تحقق في هذه المحاولة المستقلة الأولى، ما أنجزته الولايات المتحدة تقريباً خلال سنوات عدة من المهمات إلى المريخ منذ الستينات، وستحمل مهمة «تياونوين-1» (أسئلة إلى السماء-1) مركبة مؤلفة من ثلاثة أقسام: مسبار مراقبة سيدور حول الكوكب الأحمر، ومركبة هبوط وروبوت مسيّـر مكلف بتحليل تربة المريخ.

وفي حال نجاح المهمة، فإن هذا الإطلاق سيعطي دفعاً لمكانة بكين في مواجهتها مع واشنطن، التي أمرت بإغلاق قنصلية الصين في هيوستون، في آخر فصول التنافس الحاد بين الدولتين، والصين ليست الوحيدة الطامحة إلى إرسال مسبار نحو المريخ. فقد أطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبار «الأمل» الاثنين، فيما تنوي الولايات المتحدة إطلاق «مارس 2020» في 30 يوليو/تموز الجاري.

وتستغل هذه الدول المسافة القصيرة نسبياً راهناً بين الأرض والكوكب الأحمر والبالغة نحو 55 مليون كيلومتر، أي ما يوازي تقريباً خمسة آلاف رحلة ذهاب وإياب بين باريس ونيويورك، وبقيت الصين فترة طويلة بعيدة عن المنافسة الشرسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، في مجال الفضاء خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنها راحت الآن تعوض تخلفها هذا.