بمشاركة 14 طائرة.. فرق الإطفاء اليونانية تكافح حريقاً في غابات الصنوبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات اليونانية، الأربعاء، أن فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق كبير، اندلع في غابات صنوبر قرب مدينة كورنثوس في جنوب غربي البلاد، وأججت نيرانه رياح عاتية، مشيرة إلى أنها أخلت وقائياً سكان ثلاث قرى مجاورة ومؤسسة لرعاية المعوقين ومخيماً صيفياً للأطفال.

وعززت فرق الإطفاء، مساء الأربعاء، عناصرها وبلغ عدد المشاركين في جهود إخماد النيران 180 عنصراً تؤازرهم 40 شاحنة و14 طائرة، علماً بأن الطائرات والمروحيات لا تستطيع الطيران ليلاً ويتعين عليها استئناف حركتها المكوكية مع طلوع النهار.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية «إيه أن إيه» عن المتحدث باسم فرق الإطفاء، فاسيليس فاثراكويانيس، قوله: إن الحريق الذي أمكن رؤية دخانه من على بعد نحو 60 كيلومتراً في شبه جزيرة بيلوبونيسوس لم يعد جبهة نشطة، مضيفاً: على الرغم من هذا، فإن النيران مستمرة في الاشتعال في جيوب عدة متناثرة على مساحة كبيرة.

وزادت الرياح العاتية التي هبت على اليونان، الأربعاء، من صعوبة مهمة فرق الإطفاء، وفي إجراء وقائي أخلت السلطات ثلاث قرى ومؤسسة لرعاية المعوقين ومخيماً صيفياً للأطفال، وذلك بسبب وقوعها جميعاً بالقرب من مسار الحريق.

ويأتي هذا الحريق بعد عامين على الحريق الكارثي الذي أتى على قرية ماتي الساحلية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً، شمال شرقي أثينا وأسفر عن مقتل مئة وشخصين، وكانت حرائق عدة لا تزال مشتعلة، لكن تحت السيطرة، في شبه جزيرة بيلوبونيسوس، الأربعاء، ولاسيما قرب موقع أولمبيا، وفي جزيرة ليسبوس ببحر إيجه، بالمقابل لم تتمكن فرق الإطفاء إلا من السيطرة جزئياً على حريق كبير اندلع، الأربعاء، في جزيرة كريت وأججته رياح عاتية،

وتعد حرائق الغابات شائعة باليونان في الصيف؛ حيث تزيد درجات الحرارة عن 30 درجة مئوية.