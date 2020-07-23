شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يتوغل في غزة ويعتقل 10 فلسطينيين بالخليل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توغلت عدة آليات عسكرية «إسرائيلية»، الخميس، لمسافة محدودة شمال قطاع غزة، وقال شهود عيان فلسطينيون، إن خمس جرافات عسكرية «إسرائيلية» توغلت لعشرات الأمتار قرب معبر بيت حانون «ايرز»، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف بغطاء من طائرات الاستطلاع.

واعتقل جيش الاحتلال، الخميس، 10 فلسطينيين بينهم نائب في المجلس التشريعي ونجله ووزير سابق وعدد من الأسرى السابقين وفق مصادر محلية فلسطينية في مدينة الخليل، على صعيد متصل أخطرت قوات الاحتلال بهدم ثلاثة منازل، وبركسات لتربية الماشية وبئر للمياه، في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال، أخطرت بوقف البناء وهدم ثلاثة منازل في منطقة جبل رويسات قرب بيت لحم.

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