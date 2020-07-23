دياب: نريد دعم فرنسا بملف الكهرباء ومع صندوق النقد الدولي

وأضاف دياب: "أنجزنا إصلاحات عديدة وواجهتنا عقبات ووضعنا جدولا زمنيا بباقي الإصلاحات، ونحن نريد دعم فرنسا بملف الكهرباء ومع صندوق النقد ومستمرون بالإصلاحات بشفافية​​​​​​​​​​​​​​". والتقى ​رئيس الجمهورية ميشال عون​ وزير الخارجية​ الفرنسي ​جان إيف لودريان على رأس وفد مرافق. وبحسب مصادر متابعة فإن الوزير الفرنسي حمل رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتأكيد الوقوف إلى جانب لبنان ودعم استقراره، وتعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية.

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