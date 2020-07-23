شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب التونسي يجتمع اليوم للبحث فى سحب الثقة من راشد الغنوشي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس النواب التونسي ، اليوم الخميس، أنه سيجتمع اليوم للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقال محمد كريم عضو البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر، فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز: لدينا مخاوف من وضع حركة النهضة يدها على القضاء، لإخفاء ملفات قضايا اغتيالات تدينها، مؤكدا أن كتلة الحزب مستمرة في اعتصامها أمام مكتب رئيس البرلمان من دون تعطيل العمل.
وأشار عضو البرلمان التونسي، إلى أن الاعتصام يهدف أيضاً لمنع دخول العناصر الإرهابية التابعة للنهضة مبنى البرلمان.
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