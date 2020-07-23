شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: يجب فرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من فرض عقوبات على من يعرقل حرية الملاحة البحرية فى شرق المتوسط، مشددا على أنه من الخطأ أن يترك الاتحاد الأوروبى أمن شرق المتوسط فى أيدى أطراف أخرى ولا سيما تركيا.

وأضاف الرئيس الفرنسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس القبرصى، اليوم الخميس، أنه يجب معاقبة منتهكي المجال البحري شرق المتوسط.

وفيما طالب ماكرون بفرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار في ليبيا، وأن يتم دعم الحل السياسى للأزمة بكل قوة.