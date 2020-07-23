شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار أردوغان يزعم: اتفقنا مع روسيا على لجنة مشتركة لوقف النار في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة اتفقت مع روسيا على لجنة مشتركة لوقف النار في ليبيا، زاعما أن بلاده لا ترغب في استمرار الحرب في ليبيا، حسب ما ذكرته العربية.

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وحول تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بلاده، قال مستشار أردوغان فى تصريحات نقلتها العربية اليوم الخميس: "تركيا لا تأبه بتهديدات العقوبات الأوروبية".

وأمس، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسمارى، خلال مؤتمر صحفى، إن تركيا فتحت خطاً بحرياً للهجرة غير الشرعية من غرب ليبيا إلى إيطاليا.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن أكثر من ألف مرتزق سوري من الذين أتت بهم تركيا إلى ليبيا هربوا من صبراتة وصرمان إلى أوروبا.