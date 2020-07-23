شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار أردوغان يزعم: اتفقنا مع روسيا على لجنة مشتركة لوقف النار في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة اتفقت مع روسيا على لجنة مشتركة لوقف النار في ليبيا، زاعما أن بلاده لا ترغب في استمرار الحرب في ليبيا، حسب ما ذكرته العربية.
وحول تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بلاده، قال مستشار أردوغان فى تصريحات نقلتها العربية اليوم الخميس: "تركيا لا تأبه بتهديدات العقوبات الأوروبية".
وأمس، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسمارى، خلال مؤتمر صحفى، إن تركيا فتحت خطاً بحرياً للهجرة غير الشرعية من غرب ليبيا إلى إيطاليا.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن أكثر من ألف مرتزق سوري من الذين أتت بهم تركيا إلى ليبيا هربوا من صبراتة وصرمان إلى أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار أردوغان يزعم: اتفقنا مع روسيا على لجنة مشتركة لوقف النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.