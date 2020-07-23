اخبار الخليج

العراق يرحب بافتتاح السفارة الفنلندية فى بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرحب بافتتاح السفارة الفنلندية فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الخميس، بإعادة افتتاح سفارة فنلندا فى العاصمة بغداد؛ وذلك عقب مرور أكثر من 30 عاما على إغلاقها.

وشدد حسين ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي صباح اليوم ـ على ضرورة استمرار التعاون والعمل مع فنلندا في حل كافة المشاكل العالقة التي تواجه الجالية العراقية في هلسنكي. 

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الفنلندي تطلع بلاده للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعراق.

Advertisements

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية الفنلندي بيكا ها فيستو سيزور العراق صباح اليوم /الخميس/ دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يذكر أن فنلندا علقت العلاقات الدبلوماسية مع العراق مع نشوب حرب الخليج في مطلع عام 1991.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يرحب بافتتاح السفارة الفنلندية فى بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا