شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرحب بافتتاح السفارة الفنلندية فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الخميس، بإعادة افتتاح سفارة فنلندا فى العاصمة بغداد؛ وذلك عقب مرور أكثر من 30 عاما على إغلاقها.
وشدد حسين ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي صباح اليوم ـ على ضرورة استمرار التعاون والعمل مع فنلندا في حل كافة المشاكل العالقة التي تواجه الجالية العراقية في هلسنكي.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الفنلندي تطلع بلاده للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعراق.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية الفنلندي بيكا ها فيستو سيزور العراق صباح اليوم /الخميس/ دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
يذكر أن فنلندا علقت العلاقات الدبلوماسية مع العراق مع نشوب حرب الخليج في مطلع عام 1991.
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