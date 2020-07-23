شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 7 فلسطينيين من الضفة الغربية عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر أمنية القول، إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين، من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، كما اعتقلت 4 فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، بالإضافة إلي اعتقال آخر من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

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