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شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تفتح باب القبول لتدريب أعضاء هيئة التدريس.. رابط وشروط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب فتح باب التسجيل لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية (رجال – نساء) في البرنامج التدريبي “ممارسو الجودة الأكاديمية”.
وأكدت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه الشهادة تعد متطلبًا لشهادة مراجع الاعتماد الأكاديمي.
وأوضحت أن هدف الشهادة اكتساب المتدربين المهارات والمعارف اللازمة لممارسة عمل الجودة الأكاديمية وفقًا لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي الصادر من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون المتدرب بعد اجتياز البرنامج قادرًا على العمل في مجال الجودة في المؤسسات والبرامج الأكاديمية.
وجاءت شروط القبول كالآتي:
-أن يكون حاصلًا على درجة دكتوراه أو ماجستير
-أن يكون محاضرًا فأعلى بخبرة لا تقل عن سنتين.
-أن يكون لديه شهادة تدريبية في الجودة.
وذكرت أن الدورة التدريبة برسوم، ولمزيد من التفاصيل والتسجيل (أضغط هنا).
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