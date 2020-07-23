شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تطلق خدمة «التقييم الذاتي» عبر منصة «بلدي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: Advertisements أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خدمة التقييم الذاتي عبر منصة بلدي بثلاث مسارات للوصول إلىالبوابة، وذلك لدعم وتمكين أصحاب الأعمال المستفيدين من الخدمات البلدية. وكانوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قد دشّن الخدمة أمس الأربعاء، حيث تعد المنصة أحد عناصر مشروع الوزارة الطموح لتحسين بيئة الأعمال في المنشآت التجارية بالمدن والقرى السعودية ، وذلك عبر الرفع من مستوى الاشتراطات البلدية للأنشطة التجارية ، وتعزيز امتثال المنشآت التجارية لتلك الاشتراطات ، بما يقدم بيئة تجارية أكثر ترحيباً بالمستفيد والمستثمر ، وأجمل حضوراً في المشهد الحضري ، وأخيراً أكثر أماناً وسلامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الشؤون البلدية» تطلق خدمة «التقييم الذاتي» عبر منصة «بلدي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.