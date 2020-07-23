شرطة أبوظبي تستحدث جهازاً لتعقيم الكلاب البوليسية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

استحدثت شرطة أبوظبي جهازاً لتعقيم الكلاب البوليسية التابعة لها بإدارة التفتيش الأمني (K9) بقطاع شؤون الأمن والمنافذ .



وأوضح العميد جمال حبش مدير إدارة التفتيش الأمني بقطاع شؤون الأمن والمنافذ ان الجهاز يقوم بدعم التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة "كوفيد-19" بما يضمن سلامة الكلاب البوليسية ومدربيها قبل وبعد المهام المناطة بفرق التفتيش الأمني.

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وذكر انه يسهم في الحد من انتشار الامراض والفيروسات التي يمكن أن تنتقل للإنسان عبر أجسام الحيوانات كما أنه يعكس المسؤولية المجتمعية والإنسانية لشرطة أبوظبي في تعزيز منظومة الوقاية والحماية من الفيروس، وحرصها الدائم على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وتعزيز وقايتهم وسلامتهم.

ولفت إلى ان الجهاز يأتي في إطار اهتمام ودعم وتحفيز المبتكرين وأصحاب الأفكار البناءة الجديدة، لتطوير مشاريعهم الابتكارية، بما يعزز الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستشراف المستقبل باعتبارها رافداً وطنياً مهماً في دعم مسيرة البناء والازدهار.

وأشار إلى أهمية الابتكار والابداع الفكري بين أفراد الشرطة لتطوير وتطويع العلوم التطبيقية، لتتناسب مع البيئة المحلية، بهدف رفع كفاءة عناصر الأمن والشرطة في الحفاظ على أمن وأمان المجتمع، من خلال تسخير التقنيات الحديثة واستنباط الحلول الأمنية المبتكرة التي تواكب متطلبات العصر.