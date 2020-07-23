شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تطلق أول مهمة فضائية إلى المريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت الصين مسباراً غير مأهول إلى المريخ اليوم الخميس في أول مهمة مستقلة لها لزيارة كوكب آخر، في محاولة لتصدر المشهد في الفضاء واستعراض قدراتها ومطامحها التكنولوجية.



وفي الساعة 12:41 بالتوقيت المحلي (0441 بتوقيت جرينتش)، انطلق صاروخ من طراز لونج مارش 5 واي-4 حاملا المسبار من مركز الإطلاق في وينتشانغ بإقليم هاينان في جنوب البلاد.

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