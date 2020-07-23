رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، الدكتور مصطفى مدبولي.