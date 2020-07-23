وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن وزير الخارجية الفرنسية وصل إلى قصر بعبدا الجمهوري مع وفد فرنسي مرافق وتباحث الطرفان بالقضايا المشتركة بين البلدين.
وذكرت مصادر خاصة لوكالة "ليبانون فايلز" أن موقف لودريان من "سيدر" سيكون سلبيا، متوقعة أن جواب فرنسا سيكون أنها لم تلمس أية إصلاحات حقيقية لدى الحكومة اللبنانية كي تصرف أموال المساعدة وعلى اللبنانيين مساعدة أنفسهم قبل أن تساعدهم فرنسا.
وأشارت المعلومات إلى أن "الكلام الوحيد لوزير الخارجية الفرنسي سيكون بعد لقائه نظيره اللبناني ناصيف حتّي في وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر لودريان يبدأ جولته اللبنانية بزيارة الرئيس عون في قصر بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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