في ذكرى ثورة يوليو... السيسي يتحدث عن التهديدات التي تواجه الأمن القومي

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قال السيسي، في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/ تموز 1952، "لقد قدر الله لهذا الجيل أنا يواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث وإن التهديدات التي تواجه أمننا القومي تجعلنا أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب المصري".

وأضاف "العقيدة المصرية تقوم على احترام الآخر لمنع نشوب الصراعات، ولكنها قادرة على اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية"، متابعا "لعلكم تدركون ما يدور حولنا من أمور حساسة تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد".

وأكد الرئيس المصري، "الثقة بقدرتنا على تحقيق الأهداف المنشودة لتأمين حاضر مصر ومستقبلها ليكون بعظمة ومجد ماضيها".

وكان البرلمان المصري قد وافق مؤخرا على تفويض الرئيس المصري باتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن القومي للبلاد على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بعد جلسة ناقشت التدخل العسكري المصري في ليبيا، ومن ناحية أخرى لم تسفر المفاوضات حول سد النهضة عن التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد الذي تخشى مصر من أن يقلل حصتها في مياه نهر النيل.