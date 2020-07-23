شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدول السياحية الأكثر تأثراً بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت إيطاليا وأسبانيا من بين الدول الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، حيث يعتمد كلا البلدين بشكل كبير على السفر والسياحة التي توقفت في الأشهر الماضية ولا تزال محدودة للغاية حتى يومنا هذا، على الرغم من إعادة الفتح التدريجي، استنادًا إلى بيانات من مجلس السفر والسياحة العالمي وفق موقع «ستاتيستا».

علاوة على ذلك، كافح البلدان من الناحية الاقتصادية حتى قبل تفشي المرض، مع ارتفاع مستويات الدين العام ومعدلات البطالة من بين أعلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.





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واستنادًا إلى بيانات من مجلس السفر والسياحة العالمي فإن مساهمة السفر والسياحة بنسبة 14.3 في المئة و13 في المئة على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي لأسبانيا وإيطاليا العام الماضي، بما في ذلك المساهمات المباشرة من الفنادق ووكلاء السفر وشركات الطيران والمطاعم وغيرها، بالإضافة إلى الآثار المضاعفة لمليارات الدولارات لهذه المسألة.

في الولايات المتحدة على سبيل المثال، كان التأثير الإجمالي للسفر والسياحة أصغر بكثير عند 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. حتى عند هذا المعدل المنخفض، يدعم السفر والسياحة بشكل مباشر أكثر من 6 ملايين وظيفة في الولايات المتحدة، مع مساهمة إجمالية في التوظيف تصل إلى 16.8 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.