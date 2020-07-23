شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العماني يعلن تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد بن محمد السعيدى وزير الصحة في عمان، تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلي للإصابات 72.646، مقابل شفاء 3427 ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.349 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند الرقم 355 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
وقال وزير الصحة العماني خلال المؤتمر الصحفى للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، اليوم الخميس، إن المشكلة مازالت قائمة والمجتمع الجزء الأساسي من الحل، مشيرا إلى أن الوباء لازال مستمرًا ومنتشرًا بسرعة بين العائلة وأماكن العمل والمجتمع.
وأضاف أن الإغلاق في السلطنة تم تدريجياً في المناطق المنتشر فيها المرض وحتى جاء الإغلاق الكلي، محذرا من أن الفيروس سيستمر في الانتشار فى عدم الالتزام بالاجراءات.
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