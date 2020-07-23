شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 70 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، وفاة مواطن يبلغ من العمر 82 عاماً من بلدة إذنا بمحافظة الخليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن حصيلة الوفيات ارتفعت في البلاد إلى 70 حالة.

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