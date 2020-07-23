وزير خارجية فرنسا يبدأ زيارة للبنان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن يحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لبنان على تطبيق إصلاحات مطلوبة للمساعدة في إخراج البلاد من أزمته المالية الحادة خلال زيارة إلى بيروت بدأت اليوم الخميس والتقي خلالها الرئيس ميشال عون.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون اجتمع مع لو دريان المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا في وزارة الخارجية في وقت لاحق اليوم. وتمثل الأزمة المالية، الناتجة عن عقود من الفساد والهدر، أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي درات من عام 1975 إلى عام 1990. وأدى انهيار الليرة إلى استفحال التضخم والفقر، كما يعجز اللبنانيون عن السحب من مدخراتهم بحرّية في نظام مصرفي متعثر.

وقادت فرنسا الجهود الدولية لدفع لبنان إلى إجراء إصلاحات، واستضافت اجتماعا للمانحين في 2018 وعدوا خلاله بتقديم أكثر من 11 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بشرط تنفيذ الإصلاحات التي تم التعهد بها ولكنها لم تنفذ.

Advertisements