سلطنة عُمان.. عفو "ضمني" عن معارضي الخارج

مسقط/ الخليج 365

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، أمرا بعفو "ضمني" عن معارضي الخارج، وفق مصادر متطابقة.

ووصفت وسائل إعلام بينها "العرب" الصادرة من لندن، قرار سلطان عمان بـ"العفو الهاديء"، فيما نشر معارضون عمانيون خارج البلاد تغريدات تفيد بعودتهم إلى عُمان ومبايعتهم للسلطان هيثم بن طارق.

ولم يعلن الديوان السلطاني في عُمان صراحة قرار العفو عن معارضي الخارج حتى الساعة 7:30 ت.غ.

ورحب مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي بقرار العفو "الضمني" عن معارضي سلطنة عمان المقيمين خارج البلاد منذ سنوات.

ونشر المعارض العماني المقيم في الإمارات معاوية الرواحي، الخميس، مقطعا مصورا على حسابه بتويتر، بعنوان "عندما حان وقت السفر" يظهر فيه العلم العماني وحقيبة سفر جاهزة.

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فيما نشر المعارض العماني المقيم في لندن سعيد جداد، مقطعا مصورًا عبر موقع يوتيوب، يعلن فيه مبايعة السلطان هيثم بن طارق على العهد والولاء والسمع والطاعة بعد إصدار عفو عنه.

وقال جداد إن "العفو السلطاني السامي أبلغني به سيادة السفير عبد الغزيز الهنائي (سفير عمان لدى بريطانيا). إن الوطن سيبقى هو الأب الرحوم والأم الرؤوم يضم أبناءه إلى حضنه دائما".

ولاحقا نشر معاوية الرواحي، على حسابه بتويتر، صورة تجمعه بسعيد جداد على متن طائرة، ودٌون عليها عبارة: "مهما عتبوا عليك. وغضبوا منك. عمان وطنك وهي أولى بك من أي مدى وفضاء. لعمان حق علينا. وآن لنا أن نؤديه".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت سلطنة عمان، صدور عفو من سلطان البلاد عن 797 سجينًا بينهم 301 أجنبيا.

وقالت الوكالة الرسمية العمانية آنذاك إن "قرار العفو جاء تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء"، فيما لم تقدم تفاصيل بخصوص القضايا المدانين فيها، أو جنسيات الأجانب المعفو عنهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.