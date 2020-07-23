العراق ينفي عدم التزامه بخفض صادرات النفط

بغداد / علي جواد / الخليج 365

نفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الخميس، صحة معلومات تقرير، أشار إلى عدم إلتزام بغداد باتفاق خفض الإنتاج لتحالف (أوبك+).



في 21 يوليو/ تموز الجاري، قالت "رفينيتيف أيكون" المتتبعة لحركة صادرات الخام حول العالم، إن صادرات العراق النفطية ارتفعت في أول 20 يوما من يوليو الجاري، في مؤشر على عدم التزام بغداد باتفاقية خفض الإنتاج.



وقالت (سومو) في بيان، إن ما نشر غير دقيق، "نوضح للرأي العام حقيقة عدم دقة واحترافية التحليل الوارد في الخبر المنشور بتاريخ 21 يوليو الحالي..".



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وذكرت: "بيانات رفينيتيف، أشارت أن معدل معدل الصادرات من الموانئ الجنوبية للعراق، سجل 2.7 مليون برميل باليوم.. هذا الرقم يقل بأزيد من 100 ألف برميل يوميا، عن معدل صادرات الشهر السابق".



وأشارت إلى أن "الأرقام لا تعكس التزام العراق، التي ستظهر نتائجه عن الشهر الحالي بأكمله، في تقرير يصدر خلال أغسطس/ آب المقبل.. وزارة النفط ستمثل التزاماً كاملا باتفاق تحالف (أوبك+).



وزادت: "معدل التصدير المذكور في منشور "رفينيتيف" وبعد جمعه بمعدل صادرات الإقليم من شمال العراق، وحجم الاستهلاك المحلي، ينتج عنه التزام يفوق 100 بالمئة باتفاق خفيض الإنتاج".



وفي أبريل/ نيسان، توصلت مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق ينص في مرحلته الأولى على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو تم تمديدها حتى نهاية يوليو، يقلص بعدها التخفيض الى 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، ومن ثم إلى 5.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية أبريل 2021.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.