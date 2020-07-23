الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على الحدود الشمالية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن تعزيز قواته على الحدود الشمالية، في إشارة إلى "تصعيد محتمل" في سوريا أو لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 "نظرًا لتقييم الوضع الذي يجرى في الجيش، تقرر إرسال تعزيز معيّن بقوات مشاة الى القيادة الشمالية العسكرية".

ولم يدلِ الجيش بمزيد من التفاصيل عن هذا القرار.

ولكن صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية قالت إن القرار جاء بعد إعلان منظمة حزب الله اللبنانية مقتل أحد أعضائها في هجوم جوي منسوب لإسرائيل، في العاصمة السورية، دمشق، مساء الإثنين.

ونفذت إسرائيل خلال السنوات الماضية، مئات الهجمات الجوية على أهداف في سوريا.

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