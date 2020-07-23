صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

كشف صندوق الاستثمارات العامة، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم فما فوق؛ للعمل بالرياض، بمسمى “مسؤول المحفوظات والسجلات”. واشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم فما فوق، خبرة مناسبة، إجارة العربية والإنجليزية والحساب الآلي، ولديه مهارات إدارية جيدة . ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــــا .

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