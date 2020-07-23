رسمياً.. فتح المنافذ البرية بين المملكة والإمارات والكويت والبحرين لعودة المواطنين

فتحت المنافذ البرية على الحدود الكويتية ومملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة ابوابها لاستقبال المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء ، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق إبتداءً من اليوم الخميس ، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المعمول بها.

وكانت المنافذ البرية قد تم اقفالها في السابع من مارس لعام 2020 بعد أن صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ( covid 19 ) ومحاصرته والقضاء عليه ، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر ايقاف المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وبين الامارات والكويت والبحرين عدا بعض الحالات الانسانية التي تم دخولها خلال فترة ايقاف العبور .