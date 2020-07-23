الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.