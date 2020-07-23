شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع موجة حر قوية في 5 مناطق.. وأمطار متفاوتة على أجزاء من الرياض والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تعيش أجزاء من المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، موجة حر هي الأقوى في هذا الصيف.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه من المتوقع غدا الجمعة أن يخف الحر قليلًا بواقع من 2 إلى 3 درجات مئوية على الرياض والشرقية؛ لمدة ثلاثة أيام، ثم تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى.

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وحول طقس اليوم الخميس، توقع “الحصيني” هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، مع رياح نشطة هابطة من السحب مثيرة للغبار، على أجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، وكذلك منطقة جازان.

وتابع الحصيني: إن الأمطار ستمتد الى أجزاء من مناطق: (عسير والباحة، وغرب وجنوب الشرقية، ونجران والربع الخالي ومكة المكرمة والمدينة المنورة)

وأشار إلى أنه من المتوقع هبوب رياح على منطقة تبوك، والساحل الغربي.