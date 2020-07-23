السعودية تفتح منافذها البرية مع 3 دول خليجية

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية، أن البلاد تستقبل رعاياها ابتداء من اليوم الخميس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

كما غردت السفارة السعودية لدى الكويت بشأن فتح الحدود للمواطنين والمواطنات.

كما أعلنت السفارة السعودية لدى المنامة، "إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم".

وأغلقت المنافذ البرية في السابع من مارس/ آذار لعام 2020 بعد تصريح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" ومحاصرته والقضاء عليه، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر إيقاف المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وبين الإمارات والكويت والبحرين عدا بعض الحالات الإنسانية التي تم دخولها خلال فترة إيقاف العبور.