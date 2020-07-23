طقس الخليج .. غائم ومترب فى الإمارات ..ممطر ومثير للأتربة فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسود طقس فى دول الخليج متقلب، مثير للأتربة ، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة، والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات فى عددا من الدول، حيث تشهد السعودية ، حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربيةالسعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .
توقع المركز الوطني للأرصاد ، أن يكون الطقس المتوقع على الدولة خلال الخمسة أيام القادمة مغبرا وغائما جزئياً أحياناً وصحوا مع تكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط الأمطار.
يكون الطقس غد مغبرا وغائما جزئياً أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباُ بعد الظهر – تميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق، الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، سرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 42 كم/س، البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.
ويستمر الطقس يوم "الجمعة" مغبرا وغائما جزئياً أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وعلى بعض المناطق الغربية بعد الظهر مع سقوط أمطار، الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج في بحر عمان.
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله حاراً، ورطبًا وغائماً جزئياً أحيانًا.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 الى 22 عقدة أحياناً، ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 33 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 90 % والصغرى 30 %.
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