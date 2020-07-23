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شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة الإسلامية» بالمدينة تدعو الطلاب المرشحين لتأكيد القبول قبل هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الطلاب السعوديين لتأكيد القبول عبر البوابة الإلكترونية للجامعة .
وقالت عمادة القبول والتسجيل، في تغريدة لها صباح اليوم الخميس، إنه على المرشّح السعودي ضرورة تأكيد قبوله قبل نهاية يوم السبت الموافق: ١٤٤١/١٢/٤هـ، وذلك بالنقر على أيقونة (خدمات الترشيح ونتائج القبول)، عبر الرابط الآتي: (اضغط هنا).
وكانت عمادة القبول والتسجيل قد حددت يوم 2 ذو الحجة 1441هـ موعدًا لإعلان نتائج المرشحين وبدء عملية تأكيد القبول وتستمر حتى 4 ذو الحجة 1441هـ، على أن تعلن الأسماء النهائية للمقبولين يوم الاثنين 6 ذو الحجة 1441هـ.
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