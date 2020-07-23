شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلزم حذف حساب المستفيد حال توقف الدعم؟.. «حساب المواطن» يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح حساب المواطن أنه لا يلزم حذف حساب المستفيد في حال توقف الدعم عنه.

وفي رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” حول مدى ضرورة حذف حساب مستفيد من حساب المواطن بعد إيقاف الدعم، قال أوضح البرنامج أنه لا يلزم حذف الحساب وفي حال عدم توفر المستندات لإثبات الاستقلالية يتم الإضافة كتابع لرب الأسرة عن طريق حسابه.

وأشار “حساب المواطن” إلى خطوات إضافة تابع لرب الأسرة للاستفادة من دعم البرنامج عن طريق (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ).