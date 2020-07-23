ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الحزب اللبناني لن يسكت عن الضربة الأخيرة التي وجهت له في سوريا، مشيرة إلى أن الحزب وضع نفسه في مأزق، فإما الرد وما قد يحمله من تداعيات، أو الامتناع عنه وما يؤديه إلى تضرر معنويات مقاتليه وجمهوره.
وأضافت المصادر للصحيفة أن "الرد على مقتل عنصر في الحزب بسوريا يخضع للمعادلة التي وضعها نصر الله في العام الماضي بالرد من لبنان على أي استهداف لمقاتلي الحزب في سوريا".
ونعى حزب الله اللبناني أحد مقاتليه، الذي قتل بالعدوان الإسرائيلي على محيط مطار دمشق، ويدعى علي كامل محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: "حزب الله" يتخذ قرارا بالثأر لمقتل أحد عناصره في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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