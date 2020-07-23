شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية من قوات المشاة على حدود لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إرسال تعزيزات عسكرية على طول الحدود مع لبنان.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" في خبر عاجل، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي بموافقة من وزير الدفاع بانى جانتس، قرر إرسال تعزيزات من قوات المشاة إلى الحدود مع لبنان.

وكان قتل جندي وأصيب ضابط إسرائيلي، إثر انقلاب آلية عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان.

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وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، إن الجندي البالغ من العمر (20 عاما) لقي مصرعه إثر انقلاب الآلية العسكرية في محيط منطقة مزارع شبعا اللبنانية، بينما أصيب ضابط بجروح متوسطة ونقل إلى المستشفى للعلاج.

وأوضح الناطق الإسرائيلي، أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

على جانب آخر، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، لوزارة المالية وللأجهزة الأمنية ولهيئة الأمن القومي ولمكتب رئيس الوزراء، بالعثور على موارد مالية من شأنها إضافة زيادة بقدر 3.3 مليار شيكل ( مليار دولار) إلى ميزانية الجيش، وذلك من أجل تمويل أنشطة الجيش الإسرائيلي وإقامة "الحاجز الأمني" على الحدود مع قطاع غزة ومجالات حيوية أخرى لا تقبل التأخير.