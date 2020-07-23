أمير الكويت يغادر للولايات المتحدة لاستكمال العلاج

إسطنبولالأناضول

غادر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح(91 عامًا) بلاده، فجر الخميس، إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

جاء ذلك بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الخميس.



وفي وقت سابق الأربعاء، كان بيان لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح الأربعاء، قد ذكر أن "أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يغادر البلاد فجر غد الخميس متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج".

وأضاف جراح، أن قرار توجه أمير الكويت إلى الولايات المتحدة جاء "بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة".

وأجرى أمير الكويت، الأحد، عملية جراحية تكللت بالنجاح.

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ولم يذكر الجراح آنذاك طبيعة العملية وتفاصيلها.

والسبت أعلن الجراح صدور مرسوم بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا، عقب دخول الأمير الصباح المستشفى لإجراء عملية جراحية للأمير، دون أن يحدد تفاصيلها.

ونص المرسوم الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، على صلاحيات محددة "طوال مدة العملية الجراحية المقررة وإلى حين زوال العارض الصحي".

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.



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