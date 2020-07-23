شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 44 مهاجرًا غير شرعى أمام شواطئ المهدية جنوب عاصمة تونس بإتجاه إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات الحرس البحري التونس، 44 مهاجرًا غير شرعى، فى أربع عمليات هجرة غير نظامية، انطلقت من شواطئ محافظة المهدية جنوب تونس العاصمة نحو الأراضي الإيطالية.

وأفاد مصدر من الحرس البحري في تصريح له اليوم، أنه تم خلال العمليات الأربع مصادرة 4 مراكب صيد استعملت خلال عملية الهجرة المذكورة ، و 5 محركات كانت ضمن الأغراض المحملة على المراكب.

ولفت النظر أنه تم التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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