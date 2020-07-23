شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد فى الإمارات إلى 50% بدءا من 3 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات فى الإمارات، إنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50%، ابتداءً من يوم الاثنين 3 أغسطس 2020، مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة مترين، إضافة إلى الاستمرار على جميع الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقاً.

إلى تعديل التوقيت بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق للصلوات، ما عدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق، ابتداء من 3 أغسطس.

وذكر المتحدث الرسمى باسم الدكتور سيف الظاهرى، إقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل وتبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة، كما أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى، أجاز حكم حصر الأضاحى بتوكيل الجمعيات الخيرية الرسمية، موصياً بدفع ثمن الأضاحي من خلال توكيل الجهات الخيرية الرسمية بذبحها وتوزيعها أو من خلال التطبيقات الذكية المعنية أو عن طريق المسالخ التي تحددها السلطات المحلية، بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الخدمات للمتعاملين في المركبات دون الدخول لأسواق المواشي أو المسالخ.

وأوضح الظاهري أن السلطات المحلية المعنية ستقيّم الإجراءات وتفتش على المسالخ خلال يوم العيد، مع تنظيم الحركة، بما يضمن عدم الازدحام وسلاسة تقديم هذه الخدمة بكل يسر.

وشدَّد على منع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي، وسيخالَف كل من يتعامل معهم، وذلك لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، علاوة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند توزيع الأضحية بين الأهل والأقارب والجيران حتى لا تكون سبباً في نقل الفيروس من شخص إلى آخر.

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ونصح الظاهري بتجنب الزيارات والتجمعات العائلية، واستخدام وسائل التواصل الإلكترونية أو الاتصال بدل ذلك، وكذلك منع توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك.

كما حثَّ على تجنب زيارة الحوامل والأطفال والأشخاص الأكثر تأثراً بالفيروس وذوي الأمراض المزمنة وتجنب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وتطرق الظاهري إلى حظر لقاء العمالة المساعدة بأي شخص خارج المنزل، مع ضرورة إمدادهم بتجهيزات الوقاية اللازمة حال ضرورة تعاملهم مع أشخاص من خارج المنزل كاستلام البضائع والطرود وغيرها.

أما بخصوص تحديثات السفر من وإلى الدولة، فأوضح الظاهري أنه يتم التقيّد بإجراء الفحص المخبري PCR لجميع المقيمين القادمين إلى الدولة في المختبرات المعتمدة والتي يمكن معرفتها من خلال الموقع screening.purehealth.ae.

وذكر أن الناقل الجوي يلتزم بالتأكد من أن القادمين على متن رحلات الطيران حاصلون على نتيجة فحص سلبية، وأن تكون شهادة إثبات الفحص قد صدرت من المراكز المعتمدة بغض النظر عن مطار الوصول.

واختتم الظاهري بالقول: إن الدول التي لم تُشمل في هذه المرحلة ولا توجد بها مراكز معتمدة على المنصة الرقمية ستقوم شركات الطيران بالتنسيق مع المقيمين الراغبين في العودة إلى الدولة لإبراز نتيجة فحص PCR سلبية ولا تتعدى 72 ساعة من مراكز معتمدة لدى هذه الدول.