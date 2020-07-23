شكرا لقرائتكم خبر عن «القطامي» يوضح فضل العشر من ذي الحجة.. أعظم الأيام عند الله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تناول الشيخ القارئ، ناصر القطامي، فضل الأيام العشر من شهر ذي الحجة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد”.

وأضاف القطامي في خطبة “أيام معلومات” من مسجد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود “كان أبو هريرة رضي الله تعالى وابن عمر رضي الله عنهما، إذا دخلت العشر يخرجان إلى السوق يكبران كل على حده”.

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وتابع الشيخ القارئ ناصر القطامي “فإذا سمعهم الناس يكبران كبروا مثلهم.. وتذكروا التكبير فكبروا وذكروا الله كل على حده”.