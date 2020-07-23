شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فتح «المنافذ البرية» أمام المواطنين المتواجدين بدول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، استمرار تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، وذلك ردا على ما يتم تداوله بشأن فتح المنافذ البرية أمام المواطنين.

وأشارت الجوازات، في بيان لها، إلى استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

جاء ذلك في رد من الجوازات على ما يتم تداوله، عبر مواقع التواصل عن فتح المنافذ البرية للمواطنين المتواجدين بدول الخليج والسماح لهم بالدخول بعد تطبيق الاشتراطات الطبية.