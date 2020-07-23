شكرا لقرائتكم خبر عن بادرة طيبة.. مواطن يتكفل بأقساط سيارة سُرقت إطاراتها بعد رد فعل مالكها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في بادرة إنسانية جميلة تعبر عن تكافل المواطنين وتراحمهم، أعلن مواطن بتكفله بتسديد إقساط سيارة مواطن سُرقت إطاراتها الأربعة في أحد الشوارع الرئيسية بالرياض.

وكان صاحب المركبة المسروقة قد وثق في مقطع فيديو لسيارته يظهر سرقة إطاراتها، داعياً لمن سرقها بالتوبة ومستغفراً له بطريقة أثارت تعاطف جميع من شاهد المقطع لنبله وكرم أخلاقه.

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ودفع هذا التصرف النبيل مواطناً آخر لعرض مساعدته عليه حيث غرد على موقع “تويتر” قائلاً :”لصاحب الخلق الرفيع؛ أعطيتنا درساً في سمو النفس.. فدعائك نابع من قلب سليم” مضيفاً :”أبشر بالكفرات، وسداد أقساط سنة عن سيارتك”.

وختم المواطن تغريدته بدعوة صاحب السيارة للتواصل معه مؤكداً أن رقم لوحة السيارة محفوظ لديه.

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